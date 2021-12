Torre Annunziata, notte di tragedia, muore diciannovenne e grave un amico

Tragedia all’alba. Muore un diciannovenne in un incidente a Torre Annunziata. La moto finisce sull’asfalto e per lui non c’è più niente da fare. In gravi condizioni l’amico che era con lui. Entrambi senza casco. L’altro ragazzo portato d’urgenza in ospedale a Castellammare. È in gravi condizioni e in attesa di trasferimento al Cardarelli di Napoli. Sul posto la polizia che sta ricostruendo la dinamica del terribile incidente avvenuto alle cinque di questa mattina. Un altro giorno di lutto a Torre Annunziata.