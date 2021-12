Torneo dei Rioni a Positano: spazio alle donne! In anteprima le squadre in semifinale

Il Torneo dei Rioni a Positano è l’evento che unisce tutti, amanti dello sport e non. Si tratta della competizione che coinvolge ogni zona e quartiere di Positano. Una tradizione che coinvolge l’intero paese e contribuisce a creare nuove amicizie e legami per chi ha una passione in comune: il calcio. Il calcio vero, quello fatto dalla genuinità del sorriso dopo aver subìto un fallo o del coraggio di tentare il tiro dall’altra parte del campetto. In realtà è una gara anche alquanto competitiva, come ci raccontano gli organizzatori. Intanto il Torneo dei Rioni accoglie una novità alquanto scontata nel terzo millennio. Le donne del calcio della perla della costiera diventano delle vere e proprie furie sul campo, dando spazio al divertimento e anche a prestazioni soddisfacenti. Ed ecco che le donne si stanno dimostrando straordinarie sia durante le partite sia per lo spirito sportivo e goliardico con il quale stanno affrontando questa esperienza. Siete fantastici e fantastiche, complimenti a tutti! Siamo arrivati ai quarti di finale. Questa è l’ultima partita del girone, poi seguiranno i quarti di finale sia maschili che femminili. Ci fermeremo la settimana prossima per l’Immacolata per poi riprendere con le semifinali. Spiaggia, Mulini, Pastiniello e Fornillo. In questi giorni faremo il sorteggio pubblico per gli accoppiamenti. Per le donne sono quattro squadre. La prima è la squadra Sponda.