Temporale a Salerno, allagamenti fra Cava de’ Tirreni e Vietri sul mare Il timido sole di stamane aveva illuso un pò tutti su una tregua del maltempo che da giorni ha colpito la Campania e anche il salernitano. E invece dalle 17 di stasera la pioggia è ritornata copiosa sul capoluogo. Intorno alle 20 una bomba d’acqua violenta si è abbattuta sulla città di Salerno accompagnata da fragorosi tuoni creando nuovi problemi specie sul fronte della viabilità. Strade allagate e sottpassi ferroviari impraticabili come quello di Via Limongelli, a Mercatello. Proprio la zona orientale tra le area della città più colpite con i tombini che non hanno retto all’enorme flusso di acqua caduta copiosa. Problemi anche nella zona industriale e sulla litoranea. Alcuni smottamenti si sono registrati nelle zone collinari. Permane intanto l’allerta meteo sull’intera regione Campania. Allagamenti anche nell’Agro Nocerino Sarnese