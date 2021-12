Tamponi oltre il Green pass nei teatri, i gestori salernitani: “Costretti a chiudere”

Gestori dei teatri delusi, amareggiati ed anche arrabbiati al solo pensiero che il prossimo 23 dicembre il premier Draghi possa approvare la proposta del Cts, ovvero imporre l’obbligo del tampone e non solo del super Green pass per chi vuole accedere a cinema e teatri. Una proposta – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – che ovviamente non è stata accolta di buon grado dai gestori dei cinema e teatri, che ormai considerano tutte queste decisione mirate a voler costringere la categoria a chiudere definitivamente.

“Se passa questa richiesta, allora noi ci fermeremo – commenta Virna Prescenzo, del Piccolo Teatro del Giullare – Già abbiamo registrato un calo degli abbonamenti, già fatichiamo a far venire le persone a teatro, immaginate se ora si dice loro che non solo ci devono mostrare il super Green pass, ma anche l’esito del tampone fatto entro le 48 ore prima dello spettacolo? Ma non scherziamo: quando dovrebbero spendere per venire a vedere uno spettacolo?”.

Contro l’ipotesi del Cts, anche Valentina Tortora che con la sua “Compagnia dell’Arte” organizza una rassegna di spettacoli dedicata alle famiglie “C’era una volta”… “Ci hanno chiesto di vaccinarci, ci hanno chiesto di fare la terza dose, ed ora vogliono anche il tampone? Perchè? Ma soprattutto perchè si punta a penalizzare sempre i cinema ed i teatri?”.