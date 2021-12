Sulla Statale Sorrentina a Vico Equense, attivo da oggi l’ autovelox

Attivo da oggi l’autovelox nel tratto di statale 145 Sorrentina del territorio di Vico Equense, tra il confine con il Comune di Castellammare di Stabia, all’altezza dello stabilimento balneare Famous Beach e l’ex ingresso della galleria Scraio-Seiano. Il sistema di controllo elettronico della velocità viene attivato, per il momento, in via sperimentale.

Il servizio, voluto dalla passata amministrazione comunale di Vico Equense guidata dall’ex sindaco Andrea Buonocore, è stato introdotto per garantire una maggiore sicurezza sia a chi quotidianamente percorre l’arteria con autovetture e scooter, che ai tanti podisti e ciclisti che utilizzano quel tratto di strada come percorso per fare sport.

Il tratto monitorato da oggi è lungo circa un chilometro e trecento metri e sono stati già posizionati anche i cartelli di avviso e preavviso della rilevazione della velocità.