Stupendo il concerto lirico nella Chiesa della SS. Annunziata di Sorrento

Sorrento (NA) Ieri, in occasione del Santo Natale, all’interno della Chiesa della SS Annunziata si è tenuto il “Concerto di Natale” in memoria di Bianca Gambardella Acampora, nell’ambito della rassegna “M’Illumino d’Inverno 2021”, l’Arciconfraternita di S. Monica ha voluto ricordare in questa maniera una sorrentina dai nobili principi e amante del Bel Canto, all’insegna del famoso detto di Sant’Agostino che diceva “Chi canta prega due volte”. Grazie alla attenta Direzione del Maestro Paolo Scibilia e all’organizzazione della “The S.C.S. Sorrento Concert Society Christmas Music Festival”, con il prezioso contributo del Comune di Sorrento guidato dall’Avv. Massimo Coppola, si sono esibiti in un vasto e articolato repertorio di brani lirici Mercadante, Puccini, Paradisi etc. e canti della tradizione Natalizia il Soprano Elena Memoli, il Direttore M° Franco Vigorito e i dodici professori della “International Chamber Orchestra”. Un ringraziamento particolare va al Priore Massimo Fiorentino, all’UCID, sezione Sorrento/Castellammare, allo sponsor Ulisse Deluxe, all’Architetto Giansalvo Fiorentino e allo staff dell’Arciconfraternita di S.Monica che ha garantito che il concerto si svolgesse in sicurezza. Elena Memoli ha mostrato ancora una volta al pubblico le caratteristiche che l’hanno segnalata giovanissima all’attenzione della critica e degli addetti ai lavori: virtuosismo, emozionalità coinvolgente e varietà interpretativa, la sua voce incanta quando interpreta “O mio babbino caro” di Puccini, seduce con l’Ave Maria di William Gomez. Menzione particolare merita la direzione del Maestro Franco Vigorito, decisa e intensa nel dirigere la sua “Chamber Orchestra”, il Direttore regala momenti agli ascoltatori di alto profilo interpretativo come con “Passacaglia” composta da Georg Friedrich Hände, uno dei temi più in voga in tutta l’europa barocca che non ci si stanca mai di ascoltare, senza dimenticare Mozart: Divertimento in Re magg. Kv.136, Laudate Dominunm Kv.339 e Alleluja Kv 165.

A cura di Luigi De Rosa

“Concerto di Natale” Chiesa SS.Annunziata

Elena Memoli (soprano) Pasquale Vigorito (direttore)

Foto 5 di 15





























Link utili http://www.societaconcertisorrento.it/

Elena Memoli : https://tuscanyoperafestival.it/team/elena-memoli/

Franco Vigorito http://www.francovigorito.it/biografia