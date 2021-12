Strisce blu a Piano di Sorrento: aumenta il prezzo in via dei Pini, ma sosta gratuita alcuni festivi

A parziale modifica della precedente disciplina di cui alla D.G. n. 44/2020, la Giunta comunale di Piano di Sorrento con Delibera adottata in data 10 dicembre u.s. ha stabilito che nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 1 novembre di ciascun anno, la sosta nelle strisce blu sarà gratuita. A seguito di una prima applicazione – si legge nella delibera – appare opportuno procedere ad apportare delle modifiche onde consentire una migliore fruizione delle aree di sosta da parte degli utenti. Sentita la Società concessionaria con cui si è provveduto a concordare le modifiche ai succitati provvedimenti al fine di bilanciare gli accordi stipulati con le esigenze dei cittadini. Il comune di Piano di Sorrento ha dunque ritenuto opportuno ampliare le zone di sosta a pagamenti nei seguenti tratti di strada: Via Cavone (tratto da incrocio Corso Italia fino a Via dei Platani) – includendo tali spazi nella zona di sosta omogenea contraddistinta dalla lettera “A”. Includere Via Ponte Orazio nella zona omogenea di sosta contraddistinta dalla lettera “A”. Prevedere la modifica della tariffa di sosta di Via dei Pini da € 0,50 ad € 1,00 modificando in tal senso il punto 2.b della D.G. 44/20 e rendere gratuita la sosta nei seguenti giorni 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 25 e 26 dicembre di ogni anno.