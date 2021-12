Stravince il Sorrento Futsal che termina il girone di andata asfaltando il malcapitato Futsal Flegrea per 9-5! Al termine di una gara esilarante, mister Breglia si esprime così: “Questo risultato è per me, per la squadra, per la società e per tutti coloro che girano intorno al team. Ora ci prendiamo questa soddisfazione e ce ne andiamo in vacanza (riferito al campionato n.d.r) con un buon risultato ed una prestazione ottima sul piano del gioco, contro una squadra fisicamente forte. Siamo partiti male perché nei primi minuti eravamo sotto di 2 gol, ma poi ne abbiamo fatti 9 e creato almeno 10-15 occasioni per segnare. Un applauso ai ragazzi, i titolari e i subentrati, che però dovranno rivedere come iniziare bene da subito già dalla prossima partita”, ride mister Breglia.