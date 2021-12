Strada improvvisamente bloccata tra Cetara e Maiori a causa di lavori

Intorno alle 15.32 del pomeriggio segnaliamo ai nostri lettori la strada bloccata tra Cetara e Maiori, precisamente poco dopo Cetara venendo da Salerno per lavori in corso al costone roccioso da parte dell’Anas. Nessun avvertimento e nessuna segnalazione da parte dei manutentori che hanno bloccato la carreggiata parcheggiando macchine un po’ ovunque. Dunque la strada e’ completamente bloccata non si sa per quanto tempo e per questo suggeriamo agli automobilisti di prendere percorsi alternativi come il Valico di Chiunzi per bypassare il territorio cetarese.

Fabio Corniola