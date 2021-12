Stelle di Natale AIL da Praiano a Cetara ecco dove in Costiera amalfitana Dentro una semplice pianta un mondo di impegno solidale. Tornano al 3 al 5 dicembre in oltre 4.300 piazze italiane le Stelle di Natale dell’Associazione italiana contro le leucemie, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La nostra città, così come tutta la nostra provincia, non poteva mancare a questo storico appuntamento e, grazie a tanti volontari, sarà presente in più punti, anche oggi e domani

Ecco dove in Costia d’ Amalfi : Praiano (Piazza Antico Seggio ), Minori ed Erchie sui lungomari , Cetara (Chiesa San Pietro) e Vietri sul Mare (Piazza Amendola).

Sulla costa di Sorrento a Massa Lubrense in Penisola Sorrentina il 5 mattina in via Roma

Con l’AIL potrai

sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori;

supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale;

potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti;

sostenere le Case alloggio AIL, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari;

finanziare servizi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà;

offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari;

portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.

