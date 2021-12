Stasera alle 19 imperdibile spettacolo di Natale a Sant’Agnello. ingresso libero

Si terrà stasera 17 dicembre alle 19 al teatro San Giuseppe, presso l’omonima chiesa nella località Maiano, nell’ambito della manifestazione “Natale a Sant’Agnello” organizzata dal Sindaco Pietro Sagristani e dall’assessore Giuseppe Gargiulo, il pregiato concerto- spettacolo “Mo vene Natale” della compagnia dell’artista stabiese Rosalba Spagnuolo.

Canzoni stupende della tradizione natalizia, ricercate e arrangiate con cura, come Quanno nascette ninno, Nascette lu Messia, Viene suonno, Canzone di Razzullo e Sarchiapone, Duorme Gesù, Rosa d’argento e Rosa d’amore, Santa allerezza, Stella d’argiento, La leggenda del lupino, Festa (Stella Diana), Nuena nuena di Enzo Avitabile, ‘A Nuena di Salvatore Di Giacomo, l’inedita Ninna Nanna di Eduardo De Filippo musicata da Nicola Piovani, Tu scendi dalle Stelle, oltre a poesie, aneddoti, fatti storici, filastrocche, racconti, sono il tessuto di uno spettacolo godibilissimo e adatto a ogni età. In scena, accanto alla Spagnuolo, il marito, il chitarrista- compositore Francesco Cesarano, il percussionista Vittorio Pane e il reading del dottor Carlo Alfaro. Ingresso libero, per fare tutti assieme pieno di emozioni che ci prepari al Natale colmi dello spirito giusto.