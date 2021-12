Sport. A Sorrento, corsi di nuoto e acquagym gratuiti per bambini, ragazzi, anziani e persone disabili

Corsi di nuoto e di acquagym gratuiti per bambini, ragazzi, anziani e persone portatrici di handicap. L’iniziativa è del Comune di Sorrento, in collaborazione con la piscina Ulysse.

Le lezioni per gli alunni dovranno svolgersi in orario scolastico, mentre quelle per bambini e ragazzi, frequentanti scuole ubicate nel territorio comunale che non aderiranno all’iniziativa, dovranno svolgersi esclusivamente in orario mattutino di sabato.

Infine, i corsi per anziani e portatori di handicap dovranno essere effettuati in giorni infrasettimanali.

L’iniziativa, negli anni scorsi anni, ha sempre riscosso un notevole successo tanto che in media si registra l’iscrizione di 180 bambini e ragazzi di altre 50 persone tra anziani e persone diversamente abili.

I moduli per l’iscrizione sono disponibili presso la piscina Ulysse.