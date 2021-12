Spalletti ad Elmas : “Fai un altro gol e mi tuffo in campo”.

Al termine del match vinto contro il Leicester in Europa League per 3-2, Spalletti si è tuffato sul terreno fradicio del Maradona: “Lo avevo promesso ad Elmas a fine primo tempo – ha svelato a Dazn -, era nervoso per qualcosa che non gli era andata bene e allora gli ho dettoHo dovuto aspettare la fine della partita perché dopo il 3-2 mi avrebbero visto in tanti…”.