Sorrento ( Napoli , una Vigilia dell’Immacolata con un by nigh di divertimento di successo e sicuro. Dopo tanto lockdown per questa pandemia da Coronavirus Covid – 19 una serata di divertimento, in sicurezza, fra i ragazzi e ragazze liceali al Fauno. Il diritto di vivere anche loro questi divertimenti che hanno avuto le nostre generazioni, da notare le temerarie nonostante il freddo, e la bellezza delle luminarie e l’albero di Natale in Piazza Tasso. Senza fare gli ipocriti e senza voler vedere ovunque chissà quali mali, un divertimento, in sicurezza e con i green pass, è un momento di pausa da tanta ansia e costrizione. Manteniamo alta la guardia senza perdere mai il sorriso.