Sorrento, un trenino natalizio dal Liceo “F. Grandi” per rendere speciale questo Natale.

Un trenino natalizio per le strade di Sorrento. L’iniziativa nasce dalla volontà del Gruppo di danza dei ragazzi del Liceo Artistico Musicale “Francesco Grandi” di Sorrento, preparati della professoressa Mariarosaria Ciccarelli, ideatrice delle coreografie, per ravvivare l’atmosfera natalizia con canti e danze.

La partenza del trenino è prevista domani mercoledì 22 dicembre, alle ore 11.00 dalla sede del Grandi in via Rota.

Venti ragazze, a bordo del trenino turistico sorrentino, in abiti da Babbo Natale, accompagnate da un Elfo, attraverseranno le strade sorrentine al suono di canti natalizi ed una volta giunti in piazza Tasso si esibiranno in un ballo moderno sulle note della canzone di Natale “ All I want for Christmas is you” di Mariah Carey alle spalle dell’albero.

L’esibizione delle ragazze del Grandi è stata resa possibile grazie alla disponibilità del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, del Comandante dei Vigili Urbani, Rossella Russo, di Fabio Colucci, proprietario dell’originale trenino, dello staff del Liceo Grandi e della Dirigente, Daniela Denaro.