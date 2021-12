Sorrento, un evento dedicato a Caruso tra musica e cimeli

In occasione dei cento anni dalla scomparsa di Enrico Caruso, Sorrento omaggia il grande tenore con un evento in programma domenica 12 dicembre alle 18, presso il teatro Tasso. “Qui dove il mare luccica” è il titolo del talk show ideato e condotto dal giornalista Ettore De Lorenzo, ed organizzato dal Comune di Sorrento e dall’Associazione Axoloti.

Lo spettacolo, che prende il titolo dalla celebre canzone scritta da Lucio Dalla, ripropone il format “Sala d’Attesa”, un talk show sperimentato con successo al Napoli Teatro Festival, ed ospiterà le più importanti personalità della musica lirica napoletana, e i principali studiosi e collezionisti delle opere e dei cimeli di Enrico Caruso.

Dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, interverranno Rosanna Romano, direttore generale per le politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania, Francesco Canessa, ex Soprintendente del Teatro San Carlo ed importante personalità del mondo della lirica come Riccardo Canessa, regista lirico, l’attrice Lucia Rocco, Gino Aveta, responsabile dell’Archivio Sonoro della Canzone Napoletana della Rai di Napoli e Gaetano Bonelli, direttore della Casa Museo Enrico Caruso

Sono previsti interventi da remoto di Guido D’Onofrio, massimo storico italiano su Enrico Caruso e Luciano Pituello, collezionista di importanti cimeli del tenore napoletano. Interventi musicali del trio “The Waiting Band”.

L’ingresso è gratuito e su invito. Per informazioni e prenotazioni info@area-comunicazione.it