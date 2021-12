Sorrento, sul turismo intervento di Gaetano Mastellone “Il sentiment ad oggi è positivo – Si incrociano le dita”

NATALE – CAPODANNO A SORRENTO E CAMPANIA

“Il sentiment ad oggi è positivo – Si incrociano le dita”

L’incertezza dovuta alla ripresa delle infezioni da Coronavirus in Europa, e di meno in Italia, frena il turismo in particolare quello straniero. Invece gli italiani pare che abbiano molta “voglia di vacanze natalizie e di festeggiare il 2022 che deve essere l’anno della svolta”. Così gli albergatori, ristoratori, italiani stanno incrociando le dita per le prossime vacanze di Natale e Capodanno. Il sentiment nazionale del comparto è positivo ma sempre sulla linea del “non ci aspettiamo miracoli”. Purtroppo dai dati diffusi dalle varie Associazioni di categoria non è ancora possibile fare previsioni certe perché, a differenza del passato “si lavora alla giornata” e le prenotazioni arrivano sempre più spesso il giorno prima, se non il giorno stesso. Insomma, per gli alberghi “la programmazione non esiste più”. Speriamo che l’entusiasmo dei Clienti, la maggior parte sono italiani, non sia in frenata sotto data. Però è un’Italia a macchia di leopardo perché mentre l’Italia del turismo trema a Napoli e a Sorrento si mantiene un sentiment di moderato entusiasmo: le prenotazioni che già hanno in casa alberghi e bed and breakfast per i giorni delle feste natalizie – capodanno, per adesso resistono. Poche le disdette. A Sorrento per la bravura degli operatori e degli addetti ai lavori si respira aria positiva. Per fortuna non si registra nessun allarme particolare e c’è un clima positivo e molto probabilmente andiamo verso una fine anno confortante. Dopo un’estate abbastanza favorevole si punta a chiudere bene l’esercizio 2021 e puntare ad una forte ripresa nel 2022. Più o meno i dati ci dicono che si riparte quasi, o poco meno, come il settore era due anni fa! Incrociamo le dita anche perché l’alta percentuale di vaccinati e i sistemi per fare un Natale e Cenone in sicurezza oramai sono consolidati e fermano la paura del contagio. Nei Clienti c’è voglia di rilassarsi e divertirsi e “la festa in piazza” interessa poco perchè crea assembramento. La voglia e la sicurezza di stare nei confortevoli alberghi e ristoranti supera le paure. Questa è la situazione ad oggi, però il Covid ci ha abituati ad essere prudenti nelle previsioni.

Gaetano Mastellone

Commendatore

Presidente GMConsult