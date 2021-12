Sorrento, si riaccendono i riflettori sulle concessioni demaniali marittime. Le concessioni demaniali marittime rilasciate a Sorrento tornano al centro dell’attenzione. Il movimento civico “Conta anche tu” e Verdi ambienti e società, infatti, chiedono chiarezza sui canoni che i titolari delle autorizzazioni versano attualmente, in attesa che dal primo gennaio 2024 si possano svolgere delle vere e proprie gare d’appalto. Al momento, le associazioni affermano che l’ufficio demanio marittimo del Comune di Sorrento non ha ancora rilasciato gli atti per venire a conoscenza delle somme erogate.

Intanto, si aspettano ancora dei riscontri sul ripristino della stradina che anni fa collegava il porto di Marina Piccola con l’area del ninfeo romano dell’hotel Syrene. Ricordiamo, infatti, che alle spalle degli stabilimenti di Marina Piccola vi era una stradina che consentiva di raggiungere il sito. Ora, quel tracciato non esiste più, in quanto è occupato dai lidi. Nei permessi rilasciati oltre tre anni fa per aprire regolarmente, si prevedeva il ripristino dello stato dei luoghi quale condizione imprescindibile per proseguire l’attività.