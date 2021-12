Sorrento, sabato 18 dicembre open day vaccinale aperto a tutti i cittadini

Sorrento. Al fine di estendere e potenziare la campagna vaccinale anti Covi19 in vista delle festività natalizie, sabato 18 dicembre, dalle 10.00 alle 15.00, si terrà un Open Day per la vaccinazione presso l’istituto Comprensivo T. Tasso in via Marziale 18.

Potranno accedere all’open day i cittadini di tutte le fasce d’età, sia non vaccinati che chi deve ricevere la seconda o la terza dose.

Si precisa che per tutte le persone che hanno ricevuto il vaccino Johnson è possibile fare il richiamo se sono trascorsi almeno 5 mesi dalla somministrazione.

Non è necessaria alcuna prenotazione, basterà essere muniti del proprio codice fiscale e del documento di identità.