Sorrento, ripresa del turismo invernale con il quasi tutto esaurito per le festività natalizie

Sorrento si conferma una delle mete preferite durante le festività natalizie. In tanti, infatti, scelgono di trascorrere qualche giorno nella città del Tasso per poter vivere l’atmosfera magica di questo periodo ed ammirare le luminarie e lo spettacolare albero che domina Piazza Tasso. Dopo un anno di rallentamento dovuto all’emergenza Covid, ora Sorrento registra numeri di prenotazioni molto vicini a quelli precedenti alla pandemia con il quasi tutto esaurito soprattutto per Natale e Capodanno. A contribuire al ritorno del flusso turistico anche il ripristino dei collegamenti aerei con il Regno Unito. Già dal mese di ottobre a Sorrento si registra una gran presenza non solo di inglesi (da sempre amanti della città della penisola sorrentina) ma anche di francesi, tedeschi e spagnoli.

Per le festività natalizie quasi tutti gli alberghi di Sorrento saranno aperti. In tante le prenotazioni, seppur nel rispetto delle norme anti-Covid affinché si possano vivere questi giorni di festa all’insegna della rinascita ma sempre in sicurezza per gli ospiti e per i residenti.

Per le festività natalizie Sorrento offre un ricco calendario di eventi capace di soddisfare tutti, spaziando dalla musica all’arte, dal folclore all’enogastronomia, dalle mostre agli eventi per i più piccoli.

Un Natale che si preannuncia, quindi, come l’inizio di una ripresa sociale ed economica all’insegna del calore delle feste e della bellezza di una città che si presenta vestita di luci ed in grado di affascinare chiunque la visiterà.