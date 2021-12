Sorrento, pubblicato il bando per i buoni spesa. Qui le modalità.

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Sorrento l’avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, destinato ai cittadini residenti.

A partire dal 10 gennaio 2022 ed entro e non oltre l’8 febbraio 2022, sarà possibile presentare la domanda on line al link https://sorrento. cooplimpronta.it/

Requisiti per l’accesso al contributo sono il possesso di Isee in corso di validità non superiore a 15mila euro e non essere percettore di reddito di cittadinanza e/o reddito d’inclusione. E’ possibile presentare una sola domanda per l’intero nucleo familiare.

I buoni sono spendibili tramite codice fiscale/tessera sanitaria presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco sarà disponibile sul sito www.comune.sorrento.na.it

Le attività interessate all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie/parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa da parte di nuclei familiari in difficoltà, possono fornire la propria adesione attraverso il modulo digitale da compilare online, entro il 10 gennaio 2022 al link https://sorrento. cooplimpronta.it/esercente