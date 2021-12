Sorrento Positano, una festa di colori .La partenza della corsa seguita da Positanonews . In strada Lucio Esposito e Sara Ciocio e tutta la redazione di Positanonews il giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina STRADE CHIUSE in penisola sorrentina e Positano, vi consigliamo di non uscire di casa con l’auto fino a dopo pranzo.

Sorrento Positano Ultramarathon (ore 7.00) e Panoramica (ore 9.00) sia l’inizio di una grande festa.

Oltre 1.500 il totale iscritti su entrambe le distanze, 26 le nazioni rappresentate oltre all’Italia e tanti personaggi che faranno ancora più grande un evento che è entrato nel cuore dei runners grazie alla organizzazione impeccabile dell’evento e alla location, uno dei posti più incantevoli del mondo.