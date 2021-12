Sorrento Porto di Marina Piccola, sgombero delle biglietterie per il 31 Gennaio 2022 dovranno essere sgomberasti locali di Marina Piccola attualmente adibiti a biglietteria. Lo dice il Comune di Sorrento all interno del bando indetto di recente per il rilascio di cinque concessioni demaniali marittime per l’ utilizzo dell’ immobile situato nel porto. Ricordiamo che ci fu una indagine della Guardia di Finanza nel febbraio del 2019, sulla presunta occupazione abusiva di suolo pubblico da parte delle compagnie di navigazione, relativamente agli spazi destinati per le biglietterie al porto di Sorrento poi archiviata

L’ipotesi iniziale fu che le società abbiano gestito le biglietterie senza i permessi necessari, non pagando i canoni stabiliti. A settembre 2017, il Comune partì con il bando di gara per l’assegnazione di concessioni per cinque delle sei postazioni adibite a biglietteria a Marina Piccola. Proprio tra i requisiti necessari era specificato come l’assegnatario avrebbe dovuto farsi carico degli oneri relativi alla gestione, alla manutenzione e all’esercizio della sala d’attesa.

Per quanto riguarda gli anni precedenti, come specificò la delibera pubblicata, le biglietterie vennero affidate in concessione alle compagnie di navigazione con scadenza fissata a dicembre 2008. Vennero poi sospese le concessioni. Ben quattro anni dopo la sospensione, si decise di revocare le concessioni e proporre una gara pubblica, arrivata nell’ottobre del 2017.

In una delibera il dirigente del III Dipartimento, era stato incaricato di provvedere in tempi brevissimi, all’elaborazione dei criteri per la procedura aperta di gara, per la concessione degli Uffici/biglietterie esistenti all’interno del manufatto stazione marittima per cinque postazioni sulle sei esistenti, riservando una di esse ai servizi dell’ente, mentre l’assegnatario doveva farsi carico totalmente dell’onere della manutenzione e gestione.