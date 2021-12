Sorrento porge l’estremo saluto a Piera Vicari

Sorrento piange la scomparsa di Piera Vicari. A darne il triste annuncio i figli Giovanni e Simone, le nuore Erica e Greta, gli amici di una vita Enzo, Annibale e Costanzo ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché le doni il riposo eterno.

Le esequie saranno celebrate venerdì 17 dicembre alle ore 10.00 nella Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Sorrento. Per volontà dell’estinta dopo il rito funebre la salma sarà inumata nel cimitero di Sorrento.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.