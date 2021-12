Sorrento polizia municipale Marciano va in pensione CAMMINANDO S’APRE CAMMINO…..con questo augurio e certezza il comando Polizia Municipale di Sorrento guidato da Rossa Russo saluta il collega Salvatore Marciano, da oggi in quiescenza. Escursionista esperto e navigato, collega serio e conciliante, abbiamo “camminato” insieme per un po’….ci rivedremo sui sentieri della nostra bella Penisola. Ogni bene e……BUON CAMMINO!