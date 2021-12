Sorrento piena per il periodo di Natale, meta del turismo invernale , i cori natalizi in piazza Tasso in diretta. Un natale meraviglioso a Sorrento ricco di eventi belli e caratteristici, nonostante la Pandemia del covid19 riusciamo a divertirci e respirare un po’ di aria natalizia che nei due anni precedenti è mancata per i vari lockdown.