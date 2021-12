Sorrento piange la scomparsa di Salvatore Federico

Sorrento in lutto per la scomparsa di Salvatore Federico che lascia nel dolore le sorelle, i nipoti, i pronipoti che si stringono all’affetto della sua Comunità e lo affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 31 dicembre alle ore 8.30 nella chiesa Cattedrale di Sorrento.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.