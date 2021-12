Sorrento piange la scomparsa dell’85enne Maria Amalia Ruocco, vedova Colonna

Sorrento. All’età di 85 anni si è concluso il cammino terreno di Maria Amalia Ruocco che si ricongiunge in cielo con l’amato marito Michele Colonna. A darne il triste annuncio la figlia Miriam, il genero Nello, i fratelli Alberto e Enzo, la sorella Saverina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

I funerali saranno celebrati giovedì 9 dicembre alle ore 15.00 nella chiesa del S. Rosario del Capo di Sorrento. Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il Crematorio di Domicella (Av).

La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.