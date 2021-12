Sorrento piange la scomparsa dell’82enne Annunziata Ercolano (Nunzia), vedova Castaldo

Sorrento in lutto per la scomparsa dell’82enne Annunziata Ercolano (Nunzia), vedova Castaldo. A darne il triste annuncio le figlie Antonella con Giuseppe, Sara con Vittorio, Alessandra con Salvatore, gli adorati nipoti Giovanni, Enrica, Andrea, Emanuele, Francesca e Salvatore, le sorelle Maria e Bianca, il fratello Luigi, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 22 dicembre alle ore 9.00 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.