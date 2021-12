Sorrento piange il 78enne Dott. Guglielmo Cappiello, ex Direttore Amministrativo dell’ospedale cittadino

Sorrento porge l’estremo saluto al 78enne Dott. Guglielmo Cappiello, ex Direttore Amministrativo dell’ospedale cittadino. A darne il triste annuncio i figli Mariano e Raffaella, la nuora Teresa, gli adorati nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono addolorati la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 31 dicembre alle ore 15.30 nella chiesa dei Servi di Maria in Sorrento.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.