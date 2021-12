Sorrento, parla Raffaele d’ Ambra, “lascio l’ ospedale non si può lavorare in queste condizioni”

Sorrento, parla Raffaele d’ Ambra (primario ortopedia) “lascio l’ ospedale non si può lavorare in queste condizioni”, gli ospedali “De Luca e Rossano” e “S.M. delle Misericordie” non sono più sostenibili. L’ ospedale unico voleva realizzarlo Aponte 13 anni fa ma gli fù impedito. I politici locali alzino la voce. Il progetto fù approvato ed apprezzato dall’ Armatore Aponte ed avemmo anche il consenso del Governatore Bassolino il quale era pronto a procedere con una struttura da 120 posti letto per una spesa di 70 milioni di euro a carico della MSC, una sorta di fondazione con un Consiglio di Amministrazione privato ed una gestione economica regionale. Il sogno si infranse sugli scogli dei sindaci della Penisola.

Fonte “Agorà”