Sorrento – Napoli, Circum operativa solo la mattina. Gli orari dei treni a Natale e Capodanno. Da e per la Penisola sorrentina , Castellammare di Stabia e Pompei, per il capoluogo della Campania. Ricordiamo che il pomeriggio del 25 dicembre 2021 e primo gennaio 2022 molti servizi non saranno operativi, i treni della EAV avranno questi orari