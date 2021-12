Sorrento, muore per Covid impiegato del Comune no-vax

Muore di Covid impiegato no Vax del comune di Sorrento. Ricoverato da tempo nell’ ospedale di Vallo della Lucania, A. F., 62 anni, residente negli ultimi tempi a Nola, ma impiegato al protocollo nel comune Sorrentino, intubato negli ultimi giorni, è deceduto malgrado le cure dei sanitari. Era ricoverato in ospedale dai primi giorni di novembre. Intanto in penisola aumentano i positivi soprattutto nelle scuole fra i docenti e ragazzi.