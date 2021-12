Sorrento, martedì 7 dicembre i funerali del Prof. Mario Russo nella Basilica di Meta

Sorrento in lutto per la scomparsa del Prof. Mario Russo che lascia nel dolore le sorelle Maddalena e Adelina, il fratello Geppino, i cognati Giosy e Carmine, i cari nipoti, gli amici ed i parenti tutti che lo hanno amato in questa vita e che ora lo accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

La camera ardente sarà allestita lunedì 6 dicembre alle ore 9.30 nella Chiesa Madre del Cimitero di Meta.

Il rito funebre sarà celebrato martedì 7 dicembre alle ore 11.00 nella Basilica di Santa Maria del Lauro.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.