Sorrento, Luigi Di Prisco "Onore e gioia avere Cafiero De Raho cittadino onorario"

Sorrento, Luigi Di Prisco Presidente del Consiglio esprime la sua soddisfazione per il riconoscimento dato dal consiglio comunale dell’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Coppola.

Questa mattina al Comune di Sorrento abbiamo conferito la cittadinanza onoraria al Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho. È stato per me un grande onore ed una grande gioia incontrare nuovamente il Procuratore Cafiero De Raho, che avevo conosciuto nel lontano giugno del 2005 in occasione della cerimonia di insediamento del primo Forum dei giovani a Sorrento. Proprio nella veste di primo Presidente del Forum presi parte con il Dr. Cafiero De Raho ad una manifestazione sui temi della legalità, dell’ambiente e della solidarietà. Rivedere il Procuratore a distanza di 16 anni e presiedere il Consiglio Comunale che lo ha insignito della cittadinanza onoraria di Sorrento è stato per me motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per la nostra terra. Personalità come il Dr. Cafiero De Raho rappresentano un modello per tutti gli amministratori pubblici e ci da importanti spunti di riflessione sul senso dello Stato e sull’impegno civico a favore della legalità.