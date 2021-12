Sorrento, Luciano Russo 200 eventi per illuminare di cultura la Città del Tasso. Luciano Russo, noto gallerista e uomo di cultura , censore e critico sull’arte e le iniziative culturali della Città da sempre . L’Istituto di Cultura Torquato Tasso che presiede da tre anni, novembre 2018, nonostante la pandemia da Coronavirus Covid – 19, non si è mai fermato. Sono tantissime le iniziative messe in cantiere, e realizzate, e tutte di qualità di prestigio. Con queste iniziative Russo rende possibile ai sorrentini , e sopratutto ai giovani studenti, poter abbeverarsi direttamente alle fonti , una cultura “viva” fatta con i protagonisti . Sicuramente la “tassiana” è un orgoglio per Sorrento e la Campania. Spaziamo dalla filosofia alla storia, al 1799, al Ristorante Re Food, diventato cenacolo socio-culturale grazie alla famiglia Savarese. Non c’è che dire occorre assolutamente sostenere queste iniziative di grande valore “Fate luce”, vorremmo dire noi di Positanonews, parafrasando un famoso scrittore, ed è quello che si deve fare in questa società massificata e lobotomizzata, la cultura illumina e fa vivere meglio, perchè senza è come camminare al buio. Luciano, con una lanterna, che mantiene accesa con tanta fatica e impegno, cerca di far luce, grazie agli autori che ci porta, sullo scibile umano e ci porta a ottenere l’unica cosa che ci permette di poter essere padroni della nostra vita, la consapevolezza.