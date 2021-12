Sorrento, l’ex sindaco Raffaele Attardi: “La scelta politica di ridurre la quarantena mette le persone al secondo posto”

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato dall’ex sindaco Raffaele Attardi sulla delicata ed attuale questione della lotta al Covid: «Quando un incendio dilaga, non si può spegnere. L’unica strategia possibile è mettere in salvo le persone e circoscriverlo fino a quando non si spegne da solo. Pensare di ridurre la quarantena non è una scelta tecnica, è una scelta politica che mette le Persone al secondo posto.

Abbiamo avuto due anni di tempo per migliorare rintracciamenti, assistenza domiciliare e cura e non li abbiamo utilizzati, puntando tutto sulla quarantena domiciliare e sui vaccini. Cina, Corea e Giappone si sono mossi diversamente. Oriente batte occidente 1 a zero. Hanno fatto scelte più coerenti, ma anche questo non basta.

Per far fronte a questa crisi bisogna incidere il bubbone alla radice, Bisogna mettere al primo posto la Terra e le Persone, ridurre i consumi, migliorare i sistemi di prevenzione cura e domiciliare e assistere i più fragili.

E bisogna spegnere le TV, ormai divenute quasi tutte mezzi di propaganda. La Scienza e la coscienza non abitano lì».