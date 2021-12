Sorrento, le riflessioni dell’ex sindaco Raffaele Attardi sulla quarantena domiciliare

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato dall’ex sindaco Raffaele Attardi sulla questione della quarantena domiciliare: «Fin dall’inizio si sapeva che la quarantena domiciliare era una mostruosità. Si è giustificato la sua istituzione con l’emergenza e poi, come spesso accade con le misure di emergenza, è diventata la prassi. E si è scaricato il peso di tutto sui più fragili, costretti a stare chiusi in casa, senza riguardo per i familiari, senza assistenza né sanitaria né sociale, senza ristori. E ha inflazionato un altro mercato, quello dei tamponi, che fatti così a pioggia senza alcuna strategia legata alla rintracciabilità, non servono a niente.

E non è servita a niente come dimostra il fatto che l’incendio dilaga. E mentre l’incendio dilaga si pensa adesso di abolirla, ma non per i danni che stanno subendo i malcapitati, sintomatici, asintomatici o semplicemente conviventi sani che ne stanno subendo gli effetti, ma per il fatto che sottrae braccia al lavoro e consumatori al mercato.

Messe in fila le persone che in Italia subiscono gli effetti di questa scelta sbagliata sono milioni, molte di più in proporzione di quelle delle città cinesi, che la TV enfaticamente evidenzia, come esempio negativo da evitare. In realtà queste persone in quarantena in Italia stanno molto peggio dei cinesi, perché praticamente abbandonate a loro stesse con rilevanti rischi di contaminazione crociata, costrette talvolta perfino a non rispettare i divieti per sopravvivere.

Questa è una gestione del rischio fatta solo per cercare di fare andare le cose come prima, e non produce miglioramenti strutturali ma solo spese, e che non mette mai le persone al primo posto. Bisogna capire che questa strategia, voluta, non è l’unica strada possibile, anzi contravviene proprio le regole di gestione del rischio fissate dalla normativa internazionale che vuole che si intervenga sui processi e non solo con misure restrittive e che si cerchi di minimizzare i danni, non di scaricarli sui malcapitati

Stiamo scrivendo una delle pagine più buie della umanità, dove prevalgono egoismi e paure e dove ogni volta si trova una scusa per non cambiare uno sviluppo chiaramente insostenibile.

Passerà perché nessuna epidemia dura in eterno e abbiamo risorse importanti, come il vaccino, stili di vita che ci ostiniamo a non considerare importanti, e tanti altri sistemi di prevenzione che ci ostiniamo a non voler utilizzare: sarà ricordato come un periodo di follia collettiva, dove gli interessi economici hanno oscurato i sentimenti, la ragione e più di tutto le coscienze.

E non è la prima volta che accade: abbiamo sotto agli occhi la follia del colera, passato il quale abbiamo continuato a costruire città senza fogne.

Il virus si può battere, ma non è il nostro primo nemico…».