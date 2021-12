Sorrento, la manifestazione di interesse per i Mercatini di Natale 2021, dal 13 al 24 dicembre in piazza Veniero. Il Comune di Sorrento ha indetto un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse degli espositori interessati alla partecipazione ai “Mercatini di Natale 2021” che si terranno a Piazza Veniero nel periodo dal 13 dicembre al 26 dicembre 2021. Saranno messe a cura dell’Amministrazione apposite casette natalizie in legno in base al numero dei richiedenti (per un massimo di 20 casette). Ogni partecipante avrà a disposizione una casetta in legno dotata di:

Attacco elettrico;

Illuminazione;

Pedana.

Gli articoli in vendita durante la manifestazione dovranno avere attinenza con il tema del Natale.

Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione l’espositore si impegna, nel caso di assegnazione dello stand, con il proprio personale presso lo stand di concorrere all’allestimento dello stesso con prodotti e/o manufatti della propria azienda e di garantire l’apertura dello stand tutti i giorni per la durata dell’evento nelle fasce orarie 9:00-14:00 e 16:00-21:00.

Per partecipare è necessario far pervenire il modello di manifestazione di interesse entro le ore 10:00 del 10 Dicembre 2021 presso l’ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Sant’Antonino o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@comune.sorrento.na.it