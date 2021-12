Sorrento, la denuncia di Mario Gargiulo: “Dal 1° gennaio non avremo più medici sulle ambulanze”. Riportiamo di seguito le parole del consigliere comunale di Sorrento e leader della minoranza, Mario Gargiulo:

Siamo in piena emergenza, il sistema traballa sotto i colpi di questa nuova variante Omicron, ma incredibilmente siamo ancora qui a dover accendere l’ennesimo campanello d’allarme sulla sanità in Penisola Sorrentina.

Dopo la questione degli anestesisti all’Ospedale di Sorrento, su cui i Sindaci si sono fatti sentire e per cui sono arrivate solo promesse dalla Regione Campania, oggi ci troviamo a dover affrontare un altro buco enorme: dal 1 gennaio in Penisola Sorrentina non avremo più i medici del 118 sulle Ambulanze.

Per un sorrentino, un santanellese, un cittadino che vive a Nerano, avere un’ambulanza con medico a bordo significherà doverla aspettare da Vico Equense.

Nel silenzio totale, distratti dalla Pandemia, il nostro servizio sanitario continua a subire colpi che si ripercuotono anche sull’emergenza Covid.

Da brividi.

Ci troviamo ancora una volta qui a sollevare la questione e a chiedere risposte alla Regione Campania. Non ci servono le passerelle, le parole, le rassicurazioni. Ora ci servono i fatti.