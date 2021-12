Sorrento, il sindaco Massimo Coppola accende simbolicamente il tradizionale Ceppone di Santa Lucia

Sorrento si prepara alla solennità di Santa Lucia che domani vedrà in festa l’intero rione che prende il nome della Santa alla quale è dedicata una piccola chiesa. Il rione si trova a pochi metri dalla centrale piazza Tasso e per tradizione la sera del 12 dicembre si accende il ceppone che arderà tutta la notte e fino alla sera di domani.

La tradizione del ceppone di Santa Lucia a Sorrento è riconducibile ad un rito pagano. Prima dell’adozione del calendario gregoriano, la festa combaciava con il solstizio d’inverno che è il giorno più “breve” dell’anno da cui il detto “santa Lucia il giorno più corto che ci sia”.

Per i sorrentini la festa di Santa Lucia è un appuntamento molto importante che apre alle festività natalizie. E questa sera il tradizionale ceppone è stato acceso simbolicamente dal sindaco Massimo Coppola: «Una grande emozione accendere simbolicamente il tradizionale ceppone che anticipa la festa di Santa Lucia, la Santa protettrice della vista, alla quale sono dedicati l’omonima chiesa ed l’intero rione».