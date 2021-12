Sorrento ( Napoli ) . Il sindaco Massimo Coppola nella consueta diretta del venerdì non le manda a dire, con un linguaggio diretto, che è un ingrediente fondamentale del suo successo elettorale, ha detto chiaramente “Domenica mattina non uscite di casa”. Insomma è chiaro che con tutti i divieti che ci saranno in Penisola Sorrentina per la Maratona Sorrento – Napoli sarà difficile muoversi ed immancabile il traffico. Intanto per i contagi da coronavirus Covid – 19 buone nuove, anche qui il primo cittadino è chiaro e diretto : “Nuovi casi sei, guariti sette. La situazione Covid è stazionaria a Sorrento , ma fate tutti la terza dose” . Il sindaco inoltre si esprime “Soddisfatto per le Giornate Professionali del Cinema e per le altre iniziative in cantiere” . Il sindaco espone tutte le iniziative in programma nei prossimi giorni e le prossime settimane, con tanti eventi per il Jazz, ci sarà Mario Biondi, i Neri per Caso e i mercatini di Natale. Ribadisce l’appello ” Per la maratona Sorrento Positano rimanete a casa, chi può non esca di casa fino alle 14, sarà inevitabile il traffico. Sarà una grande occasione per il commercio con oltre 1300 persone, tutta la Penisola Sorrentina sarà bloccata dal traffico, consigliamo di non uscire domenica mattina. Sin da domani pomeriggio ci sarà il divieto di sosta da Piazza Lauro a Piazza Tasso, faremo di tutto per far svolgere la manifestazione al meglio” E chiude “Grazie agli appelli dei giorni scorsi e alla responsabilità dei cittadini abbiamo la stabilizzazione dei contagiati sul territorio e guardiamo con relativo ottimismo e guardiamo al futuro con rinnovata fiducia. Domenica mattina rimanete a casa con la famiglia poi ci vediamo nel pomeriggio, buon fine settimana a tutti”