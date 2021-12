Sorrento – Il Premio Donne per la Cultura 2021 assegnato ad Alessia Magliacane

Sorrento (NA) Sabato 18 dicembre durante la serata di gala, presso la Sala degli Specchi del Museo Correale, l’associazione culturale Palma Cappuro di Sorrento consegnerà il premio “Donne per la cultura 2021” alla professoressa e scrittrice Alessia J. Magliacane. La vincitrice di quest’anno, Alessia Magliacane, originaria di Napoli, vive e lavora a Parigi, dove ha svolto attività di ricerca in diritto comparato presso l‘EHESS e insegnato diritto costituzionale e istituzioni politiche presso l’università di Paris Est. Si è occupata di storia e metodologia costituzionale, transizione costituzionale e Resistenze, psicologia sociale e analisi dell’immaginario. Attualmente insegna presso presso l’UFBA – Universidade federal da Bahia – EBA. Ha tenuto seminari e relazioni in Cina, Brasile, Europa, USA. Ha organizzato e coordinato il seminario internazionale permanente “Ethique, science et droit” all’università di Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ma Alessia Magliacane è conosciuta, oltre che per il suo incessante impegno politico (con l’associazione Ustica o nella sezione internazionale dell’Anpi a Parigi), anche per l’aver dato recentemente vita ad una entità sovranazionale di inchiesta sulle violazioni dei diritti umani assieme a colleghi di Stanford, Harvard e Yale, col nome di “Iusta Mundi” che ha sede a Napoli e a Cava de Tirreni, oltre che a Boston. Ma non è tutto, la Professoressa Magliacane ha fondato la casa editrice “Classi” nel 2014 a Firenze e diretto dal 2015 la rivista internazionale “Sovrastrutture”. Ancora una volta “Donne per la cultura” attribuito dall’associazione Palma Cappuro, da mezzo secolo protagonista della cultura e dell’impegno femminista nel Sud, attraverso i fratelli Gargiulo, premia una personalità d’alto profilo, quella che i francesi definiscono personnalités de premier plan. Mi piace aggiungere anche l’elenco delle sue pubblicazioni più conosciute come “Covid-19”, disamina sul modus operandi adottato da parte della mondo politico italiano nell’affrontare l’emergenza pandemica tutt’altro che irreprensibile, quindi aggiungo “Rosa, Lénine et la révolution”, “Peggio. La violenza, il Reale”, “Un monde parfait. Géographies de l’Amérique imaginaire”, “Forme e crisi della norma-stato. Contributi per una critica del diritto” e infine l’interessantissimo “La nuit du fascisme. Les derniers actes de l’Etat du Duce”. A questa produzione saggistica si aggiunge quella dedicata alla narrativa, firmata con il nom de plume Malina Mirro, tra i suoi romanzi vi consiglio la quadrilogia napoletana “Notre Dame de Naples”.

di Luigi De Rosa

Covid-19 Una storia italiana. Politica e biolitica nel Paese delle tangenti. di Alessia Magliacane, Chiara Magliacane, Antonella e Francesco Rubino.

Link utili:Museo Correale https://www.museocorreale.it/it/

Comune di Sorrento : https://www.comune.sorrento.na.it/

Ass. Palma Cappuro: https://sites.google.com/site/palmacappuroassociazione/