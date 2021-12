Sorrento: il concorso per un posto di dirigente dell’area amministrativa a tempo pieno ed indeterminato. Il Comune di Sorrento, città capofila della penisola sorrentina, ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente dell’area amministrativa con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Qui l’allegato.