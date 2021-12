Sorrento, housing sociale a rischio: la consulta boccia il Piano casa. Ne parla Dario Sautto in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Le deroghe al Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana introdotte nel 2009 nell’ambito dell’approvazione del Piano Casa in Campania sono illegittime. Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è «materia dello Stato» come prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio e una norma regionale non può essere superiore. Una sentenza, quella depositata ieri mattina dalla Corte Costituzionale (presidente Giancarlo Coraggio, redattore Augusto Antonio Barbera), che dirime la questione che da anni si trascina, soprattutto in Penisola Sorrentina, con interpretazioni normative contrastanti, interventi di edilizia privata invasivi e tanti progetti bocciati.

Proprio partendo dai ricorsi per i progetti (bocciati dai tribunali amministrativi) per trasformare il capannone ex Aprea Mare di Sorrento in un complesso di palazzine private di «housing sociale» con attici extralusso, il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità dell’articolo 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge regionale del 28 dicembre 2009, numero 19. Nel rush finale per l’approvazione di quella legge, dodici anni fa furono introdotti i passaggi fondamentali per le deroghe al Put. Alle «misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa» per rilanciare il comparto dell’edilizia, furono previste delle deroghe per gli interventi edilizi se le prescrizioni del Put «non prevedono limiti di inedificabilità assoluta».



I PROGETTI Un passaggio fondamentale, che aveva dato il via libera a una serie di progetti privati. Da quelli ex Aprea Mare e Atigliana a Sorrento, entrambi bocciati, passando per Piano di Sorrento e l’ex area Cirio di Castellammare, quest’ultima con tanto di permessi ma mai realizzata, con indagati eccellenti come il senatore Luigi Cesaro e il deputato Antonio Pentangelo. Fino all’housing sociale di Sant’Agnello, sotto sequestro della Procura di Torre Annunziata pochi giorni prima dell’inaugurazione, dissequestrata dal Riesame in sede di appello e ora di nuovo in discussione, dopo l’annullamento in Cassazione. Un caso clamoroso, che vede vicini al processo anche il sindaco Piergiorgio Sagristani e altri politici, insieme a dipendenti comunali e tecnici privati. In pratica, la decisione della Consulta cancella questi progetti in virtù delle norme che tutelano ambiente e paesaggio. Non solo: a rischio ci sono una serie di opere realizzate sulla fascia costiera negli ultimi anni in tutta la Campania, previste dai piani paesistici: dai Campi Flegrei al Vomero, passando per la zona vesuviana, la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, il Cilento con la Piana di Paestum e il Vallo di Diano. A rischio, dunque, anche i progetti finanziati da Invitalia in varie strutture ricettive a Vico Equense, già nel mirino della Procura oplontina.

Corte costituzionale

Sentenza 28 dicembre 2021, n. 261 Presidente: Coraggio – Redattore: Barbera