Sorrento: grande successo per Mario Biondi ed il suo concerto. A partire da giovedì 16 dicembre 2021, nella magnifica cornice del Teatro Comunale Tasso in Sorrento, nel centro urbano reso ancora più suggestivo dalle luci e dai decori natalizi, ha preso il via la 22esima edizione di Sorrento Jazz Festival Internazionale-Penisola Sorrentina Festival.

La conclusione dell’evento promosso dal Comune di Sorrento ed organizzato da Italiaconcerti con la Direzione Artistica di Antonino Esposito, si avrà stasera, domenica 19 dicembre 2021.

Ieri, sabato 18 dicembre ore 19:30, a Sorrento è tornato Mario Biondi, insieme al quartetto di Paolo Di Sabatino, composto da, appunto, Paolo Di Sabatino (pianoforte), Marco Siniscalco (basso), Glauco Di Sabatino (batteria) e Max Ionata (sassofono).

Grande successo per il concerto tenuto dall’artista catanese, ospite del Paolo Di Sabatino 4et.

Il quartetto del pianista teramano Paolo Di Sabatino raccoglie alcuni dei musicisti più in vista e più versatili del panorama jazzistico nazionale. Lo stile pianistico lirico e cristallino di Paolo si sposa alla perfezione con il carattere melodico e ricco di pathos delle sue composizioni originali, che vengono arricchite dal suono inconfondibile del sassofono tenore di Ionata. Di Sabatino, oltre a 30 album da leader come jazzista, vanta due partecipazioni al festival di Sanremo e svariate collaborazioni con nomi importanti del pop,come pianista/produttore/compositore: Fabio Concato, Antonella Ruggiero,Mario Biondi, Grazia Di Michele, Gino Vannelli, Peppe Servillo e tanti altri.

In questo progetto il nostro Paolo si ricongiunge con l’amico di sempre Mario Biondi, artista unico nel suo genere e riconosciuto dal grande pubblico come una delle voci più belle e affascianti del panorama internazionale, Paolo ospita Biondi nel suo concerto per un momento di immersione nei più grandi successi del cantante, eseguiti con una band di eccellenza per ripercorrere i successi finora regalati da Biondi alla discografia. Un incontro all’insegna della musica di qualità dove il nostro Mario Biondi ci regala un intervento a completamento dell’idea di regalare un momento di musica di qualità.