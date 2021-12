Sorrento, grande successo per il Concerto di Natale nella Chiesa della SS. Annunziata

Sorrento. Grande partecipazione in questo pomeriggio di Natale per il Concerto tenutosi nella Chiesa della SS. Annunziata in memoria di Bianca Gambardella Acampora ed a cura della S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Chamber Orchestra in Musiche per il Natale. In tanti hanno partecipato regalandosi un incontro con la buona musica avvolti dall’atmosfera natalizia.

L’appuntamento rientra nel calendario degli eventi del comune “M’illumino d’inverno 2021”.

(Ringraziamo Sara Ciocio per il video)