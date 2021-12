Sorrento, grande successo di Walter Ricci ieri sera come abbiamo annunciato nella nostra sezione Eventi

Walter Ricci, classe 1989, cresce in un ambiente musicale grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. Si forma così con l’ascolto di ogni genere di musica ma, fin da giovanissimo, è il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dallo swing al bebop sino al contemporary jazz. Attratto dai colossi come Frank Sinatra, Tony Bennet ed Ella Fitzgerald, si dedica allo studio del pianoforte specializ- zandosi da subito in tecnica dell’improvvisazione e In pochi anni lo trovi- amo già sui palchi dei jazz club più ambiti ad esibirsi con musicisti già noti e di rinomata esperienza.

Nel 2006 vince il “Premio Nazionale Massimo Urbani” e la sua carriera ha definitivamente inizio. E’ in quell’occasione che incontra il trombettista torinese Fabrizio Bosso, che spesso lo vorrà accanto a sé e che lo sosterrà negli anni a seguire. Nel 2007 suscita l’interesse di alcuni network internazionali e testate giornalistiche come “Jazz Magazine” e “Jazzit”, che gli dedicano diverse interviste.

Nel 2008 incontra Stefano Di Battista, con il quale si esibisce in Italia e all’estero, in Francia, Spagna, Svizzera.

Nello stesso anno la sua voce compare all’interno dell’album “TOUCH” di Lorenzo Tucci, uno dei batteristi jazz di maggior talento in Italia, distribuito dalla SCHEMA RECORD in Giappone e in altri paesi.

Nel 2009-10 arriva l’incontro con Pippo Baudo che lo invita al program- ma Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Nelle numerosissime puntate del programma, in onda sulla prima rete nazionale, ha l’occasione di incontrare e duettare con artisti di fama internazionale, tra i quali Michael Bublè e Mario Biondi. Quest’ultimo lo invita a collaborare nel suo disco e nel suo tour. Nel frattempo collabora con Guido Pistocchi nell’album “SPRING TIME” (etichetta DEJAVUR).

A questo seguirà l’incontro con il sassofonista Daniele Scannapieco, con il quale realizza un omaggio ad uno dei più grandi compositori della storia: “THE COLE PORTER SONGBOOK”. Nell’ottobre 2012 si esibisce, come ospite, nel quartetto di Luca Santaniello al “Dizzy’s Club Coca Cola” del Lincoln Center Di New York e nel 2015 partecipa ed arriva in semifinale al prestigioso MONK COMPETITION a Los Angeles.

All’inizio del 2016 Fabrizio Bosso lo chiama a partecipare stabilmente nel suo “Spiritual” con Alberto Marsico e Alessandro Minetto e incidono un album per la collana dedicata al Jazz Italiano pubblicata dall’Espresso.

Nello stesso anno viene invitato alla Casa Italiana “Zerilli-Marimó” di New York per un concerto organizzato dal consolato italiano

A settembre partecipa al festival internazionale – NEW WAVE CONTEST a Sochi, in Russia – dove si aggiudica il primo posto (ex-aequo con il rocker croato Dino) incantando il pubblico e la giuria.

Terminata l’esperienza russa Walter Ricci si trasferisce direttamente in Francia, dove si sta allestendo il nuovo progetto di Dédé Ceccarelli dedicato a West Side Story, nel quale è la voce protagonista e negli ultimi mesi dell’anno, tra concerti in Francia e in Italia, si dedica alla composizione e alla creazione del suo quartetto italo/francese, che vede Domenico Sanna al piano, Géraud Portal al basso e Rémi Vignolo alla batteria.

A febbraio 2017 viene pubblicato per Warner Music France il nuovo disco ”Eklektik” di Antonio Faraò nel quale Ricci è presente su due tracce, “News from…” accanto a Snoop Dogg e “Through the Day”; Walter Ricci, esibendosi sia con formazioni proprie che in collaborazione con artisti di chiara fama, dimostra di avere non solo la padronanza della grande tradizione dei più noti crooner d’oltreoceano, ma, grazie all’ascolto senza restrizioni e all’amore senza limiti per la musica di ogni genere e tempo, dimostra di riuscire a creare uno stile personale denso di sfumature e di nuove sonorità, che spazia con grande naturalezza dal jazz al pop.

Tra i concerti francesi importanti nel 2018 e 2019 troviamo: MARCIAC FESTIVAL, OPERA di PARIS, MONTREAUX JAZZ e molti altri realizzati anche in Russia.

A ottobre 2019 con etichetta Irma Record pubblica l’album – STORIES – con 14 tracce di cui 10 brani originali e 4 cover in italiano, inglese e francese assume un sound internazionale.

Tra le cover troviamo alcune grandi melodie italiane come

“Guarda che luna”, “Tu si na cosa grande” in duetto con Chiara Civello; inoltre brani in inglese tra cui “No Doubt Left” con Papik.

Spaziando dal jazz al pop Walter Ricci duetta con i più grandi musicisti del mondo come Dedè Ceccarelli, batterista di fama mon- diale che ha collaborato anche con Ray Charles. Nell’intramontabile cover “Guarda che luna” il grande Stefano Di Battista fino a duettare con Fabrizio Bosso in un brano originale dal titolo “I Believe in you”.

Tre brani ancora significativi dell’album sono “Raccontami”, “You are all” e “Turn and Turn” scritti con il grande pianista e compositore francese Jean Pierre Comò.

Infine non poteva mancare un tributo alla città di Napoli, alla track 12 troviamo una versione di “Caruso” in duo con il gigante della chitarra Sylvain Luc.

L’artista co-scrive e arrangia i brani con Dario Rosciglione mettendo alla prova le sue qualità come autore e producer.

L’album sarà anticipato dal singolo “DEL RESTO”, un brano d’autore che racconta quanto la libertà possa diventare un elemento di tristezza quando un amore finisce.

Un’altra track importante dell’album dal titolo “Sophie” sarà il secondo singolo. Una melodia a colori su uno sfondo blu notte e luna piena, una serenata a cielo aperto dedicata ad un’amica parigina persa in giovanissima età.

Durante il lungo periodo della pandemia, Walter Ricci non si ferma nella composizione e scrive ancora brani che pubblica come singoli: “Fidati di me” e “Nuvola Nera”.

L’ultimo periodo di quest’anno e prima della ripartenza nelle attività di concerti live, Walter Ricci con Dario Rosciglione scrivono un brano straordinario – THE CITY’S WAITING – dedicato alla ripresa della vita, realizzato via web con alcuni grandi amici tra cui Marcello Sutera, e cantato insieme a Frank McComb e Nick The Nightfly, un singolo che sarà pubblicato con un video ad ottobre di quest’anno.

In conclusione del tour estivo di quest’anno il: 9 settembre 2021, nello spazio “Jazz & Image” allestito a Roma difronte alle mure del Colosseo, in una cornice molto suggestiva, nel corso del “Stories Live” il Patron Stefano De Martino e l’autrice Mariella Nava consegnano il Premio Lunezia a Walter Ricci per il testo del brano “Del Resto” contenuto e scritto da Paola Musa nell’album Stories, è la prima volta nella storia del Premio Lunezia, che la premiazione avviene fuori sede istituzionale.