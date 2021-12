Sorrento Gino Acampora sul Natale richieste calate ma sono fiducioso

E’ un po’ difficile fare previsioni : chiaramente le notizie che appaino sui giornali e che si sentono dai vari telegiornali preoccupano un po’, il periodo di Caoodanno e’ sempre molto richiesto dal mercato nazionale, le richieste sono un po’ calate negli ultimi giorni ma sono fiducioso che alla fine la gente deciderà di viaggiare e potremo avere il tutto esaurito. Fondamentale e’ il piano vaccinale fatto in Italia ed anche la scelta del Green Pass anche se c’è ancora un po’ di confusione.

Aiuterà in parte anche il ricco programma di eventi predisposto dall’ Amministrazione Comunale, sarà un valore aggiunto.

Per la stagione 2022 e’ un po’ prematuro fare previsioni, un quadro più chiaro lo avremo verso fine febbraio/ metà marzo, le richieste ci sono e sono tante dai vari mercati internazionali, io sono fiducioso affinché il 2022 sia una buona stagione, chiaramente molto dipenderà dalla situazione sanitaria, L’ Italia ha forse qualche vantaggio per L’ eccellente piano vaccinale rispetto ad altre nazioni ma viviamo una situazione senza precedenti per cui e’ impossibile fare previsioni certe.