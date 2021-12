Sorrento, Gaetano Milano dopo ordinanza De Luca “Gli eventi si possono fare, ecco come”. Ha destato molto sconcerto in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina la nuova ordinanza del Governatore della Regione Campania a chi aveva già organizzato eventi e raccoglieva prenotazioni, il commento di Milano dalla Fondazione Sorrento

“Un commento alla ordinanza regionale n.27: per il consumo consentito in spazi pubblici di alimenti e bevande sarà sufficiente che ci siano i tavoli per sedersi.Il divieto di feste,intrattenimenti e manifestazioni scatta in presenza del rischio di affollamento e/o aggregazione: per cui chi riesce ad organizzarsi per garantire distanziamento e gestione degli accessi durante feste e manifestazioni in spazi pubblici non viola il divieto.Nei giorni “ speciali”non è consentito l’asporto di bevande siano esse alcoliche che analcoliche.Infatti berremo solo acqua.Questa ultima misura si aggiunge alle precedenti e non sostituisce e poco incide.Mi chiedo se si istituisse un controllo di green-pass a tutti gli accessi su Piazza Tasso(sono 5)col contingentamento numerico ed uso dei dispositivi di protezione,la sera del 31 ,con musica d’ascolto in Piazza( e magari anche in altre piazze)violeremmo o no l’ordinanza?In conclusione l’unica cosa che veramente non si può fare sono i famosi brunch pomeridiani del 24 e del 31.Il resto resta opinabile.”

L’amministratore della Fondazione Sorrento Gaetano Milano fa le consuete riflessioni giornaliere e settimanali sul web. .

Rileggendo quanto scrive ritengo giusto quanto analizza e i dubbi sollevati circa le interpretazioni giuridiche di una ulteriore ordinanza regionale in vigore del presidente De Luca.

Mi chiedo quale sarà l’approccio dei nostri amministratori peninsulari verso ordinanze e divieti ?

Molti delegati dalle istituzioni e operatori commerciali sono alle prese con eventi e feste già organizzate. Gli amministratori e gli organi di polizia e gli enti dovranno fare applicare norme e divieti a coloro che intendono fare attività a rischio assembramenti. Il rispetto delle norme e delle nuove restrizioni si applicano per un interesse generale a tutela della salute pubblica e della comunità.

Questo il principio per evitare ulteriori contagi facili e per assembramenti durante le feste.

I contagi e la paura aumentano e il governatore come ha fatto in emergenza Covid si anticipa consigliando in maniera goliardica di buttare a mare i non vaccinati…

Invitiamo tutti ad essere coscienziosi e responsabili circa la prevenzione e la vaccinazione circa la terza dose.

Aspettiamo i vaccinati a Sorrento sotto l’albero per un augurio sereno di Buon Natale 2021 .